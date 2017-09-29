Штаб АТО: Украинский боец был ранен во время обстрела в Талаковке

MIGnews.com.ua

Представители незаконных вооруженных формирований в пятницу, 29 сентября, девять раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее неспокойно было на донецком направлении: "Вблизи Песок боевики били из крупнокалиберных пулеметов. В 05:00 противник выпустил 13 мин калибра 120-мм, 19 мин калибра 82-мм и около 20 снарядов из танка по укреплениям сил АТО на подступах к Авдеевке. Наши бойцы жестко ответили врагу".

Также сообщается, что вблизи шахты Бутовка боевики стреляли из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Днем ​​под вражеским огнем оказались позиции сил АТО у Авдеевки и Каменки, - говорится в сообщении. - На приморском направлении противник дважды обстреливал из гранатометов украинские укрепления вблизи Водяного".

"В Павлополе стреляли из крупнокалиберных пулеметов. В Талаковке в результате обстрела был ранен украинский военнослужащий. На луганском направлении сохранялась тишина", - подчеркнули в штабе.