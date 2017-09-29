В Николаеве пьяные военные попали в ДТП

MIGnews.com.ua

Дорожно-транспортное происшествие с участием пьяных военнослужащих произошло в Николаеве, сообщает Новости-N .

По полученным данным, авария произошла около 05:00 в пятницу, 29 сентября.

Патрульные полицейские заметили микроавтобус с выключенными фарами, который двигался по проспекту Центральному от улицы Московской в сторону 3-й Слободской.

"Патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения, - говорится в сообщении. - На улице Садовой беглец, выйдя на полосу встречного движения и едва не совершив столкновение с встречным транспортом, развернулся и поехал в сторону улицы Пушкинской, где свернул на улице Наваринскую и поехал против направления одностороннего движения. После он свернул на улице Адмирала Макарова, оттуда на ул. Никольскую, где, едва не сбив патрульного, свернул на улице Потемкинскую. Там при повороте на улице Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору, зацепив ее, и был заблокирован патрульными автомобилями".

Стоит отметить, что в машине находились пять человек. Оказалось, что все они были пьяные, и оказывали сопротивление патрульным полицейским и попытались сбежать с места происшествия.

Правоохранители были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух: "Было подозрение, что у одного из нарушителей есть пистолет".

Спустя некоторое время стало известно, что все пятеро являются военнослужащими одной из частей Николаева. Проверка на алкоголь показала 0.9 промилле. Задержанных передали сотрудникам военной прокуратуры.