Крушение самолета в Хмельницкой области: названа предварительная причина трагедии

Обломки самолета Л-39, потерпевшего крушение в Хмельницкой области, и фрагменты тел пилотов разлетелись на расстояние более одного километра от места падения воздушного судна, пишет Depo.Хмельницкий.
По данным издания, в настоящее время на месте происшествия находятся специалисты следственно-оперативных служб во главе с военной прокуратурой Западного региона.
Предварительными причинами аварии могут быть внешние факторы. По факту крушения открыто уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, два человека погибли в результате крушения учебного учебно-тренировочного самолета Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области. Инцидент произошел в селе Берегели Красиловского района.