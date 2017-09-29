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Крушение самолета в Хмельницкой области: названа предварительная причина трагедии
29.09.2017 17:29

Крушение самолета в Хмельницкой области: названа предварительная причина трагедии

Обломки самолета Л-39, потерпевшего крушение в Хмельницкой области, и фрагменты тел пилотов разлетелись на расстояние более одного километра от места падения воздушного судна, пишет Depo.Хмельницкий.

По данным издания, в настоящее время на месте происшествия находятся специалисты следственно-оперативных служб во главе с военной прокуратурой Западного региона.

Предварительными причинами аварии могут быть внешние факторы. По факту крушения открыто уголовное производство по ст.416 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, два человека погибли в результате крушения учебного учебно-тренировочного самолета Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области. Инцидент произошел в селе Берегели Красиловского района.

Теги материала: Хмельницкий, самолет, крушение
Новости СМИ2
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