МВД: Взрывы на складах в Калиновке прекратились

MIGnews.com.ua

Взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области прекратились. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается", - говорится в сообщении.

По данным МВД, иногда во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами.

Стоит отметить, что в целом уже было обследовано 1,7 тысяч гектаров территории. Силовики продолжают осуществлять подворовой обход и выполнять заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов.

"Выполнено уже 140 заявок из 174. Обнаружено и изъято более 110 взрывоопасных предметов. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 38 сбросов (304 тонны воды)", - говорится в сообщении.