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МВД: Взрывы на складах в Калиновке прекратились
29.09.2017 16:58

МВД: Взрывы на складах в Калиновке прекратились

Взрывы на военных складах в Калиновке Винницкой области прекратились. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается", - говорится в сообщении.

По данным МВД, иногда во время работы тяжелой инженерной техники военных групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами.

Стоит отметить, что в целом уже было обследовано 1,7 тысяч гектаров территории. Силовики продолжают осуществлять подворовой обход и выполнять заявки от населения по изъятию взрывоопасных предметов.

"Выполнено уже 140 заявок из 174. Обнаружено и изъято более 110 взрывоопасных предметов. Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 38 сбросов (304 тонны воды)", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что разминирование территорий возле военных складов в Калиновке Винницкой области может продлиться до конца ноября.

Теги материала: МВД, Винница, склад, боеприпасы, взрывы
Новости СМИ2
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