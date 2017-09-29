В России 21 школу и два детских сада эвакуировали из-за минирования

В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали два детских сада и 21 школу, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу администрации города.

"Сегодня в Екатеринбурге по состоянию на 12:30 (мск) были эвакуированы воспитанники двух детских садов, ученики и сотрудники 21 школы из семи районов города в связи с поступлением информации о минировании данных объектов", - рассказали в пресс-службе .

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины рассматривает четыре версии взрывов на складах с боеприпасами под Калиновкой Винницкой области.

Так, в настоящее время следователям отдела управления Службы безопасности в Винницкой области поручено расследовать это дело.