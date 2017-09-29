Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В России 21 школу и два детских сада эвакуировали из-за минирования
29.09.2017 16:52

В России 21 школу и два детских сада эвакуировали из-за минирования

В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали два детских сада и 21 школу, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу администрации города.

"Сегодня в Екатеринбурге по состоянию на 12:30 (мск) были эвакуированы воспитанники двух детских садов, ученики и сотрудники 21 школы из семи районов города в связи с поступлением информации о минировании данных объектов", - рассказали в пресс-службе .

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Служба безопасности Украины рассматривает четыре версии взрывов на складах с боеприпасами под Калиновкой Винницкой области.

Так, в настоящее время следователям отдела управления Службы безопасности в Винницкой области поручено расследовать это дело. 

Ранее сообщалось, что городской глава Киева, Виталий Кличко заявил в Киевсовете, что здание "заминировал" неизвестный.

Теги материала: минирование, Екатеринбург, школа, детсад
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
Важное
В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
Важное
Эксклюзив  Неизвестные заминировали Дворец спорта в Киеве
В США ученик расстрелял школьников, увлекшись историями про массовые убийства
Важное
В США ученик расстрелял школьников, увлекшись историями про массовые убийства  Фоторепортаж
В России подросток устроил стрельбу в школе: есть пострадавшие
Важное
В России подросток устроил стрельбу в школе: есть пострадавшие  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Одессе из-за ложного сообщения о минировании аэропорта эвакуировали 850 человек
Важное
В Одессе из-за ложного сообщения о минировании аэропорта эвакуировали 850 человек
На территории одной из киевских школ нашли тело девушки с перерезанным горлом
Важное
На территории одной из киевских школ нашли тело девушки с перерезанным горлом

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017
Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика