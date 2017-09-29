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Стали известны подробности гибели пограничников в Луганской области
29.09.2017 16:52

Стали известны подробности гибели пограничников в Луганской области

Погибшие в Луганской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины подорвались на фугасе на растяжке. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

По полученным данным, оперативно-следственная группа обнаружила элементы детонатора, растяжки и мины.

"Защищая родную землю погибли старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир. Оба пограничники родом из Одесской области. В районе проведения антитеррористической операции службу несли с осени прошлого года. Они занимали должности в подразделениях Южного регионального управления Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что для проведения объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события были проинформированы военная прокуратура АТО, штаб АТО, Национальная полиция, СБУ и ОБСЕ. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 28 сентября, двое сотрудников Государственной погранслужбы подорвались на участке отдела "Станично-Луганское" на взрывном устройстве неизвестного происхождения.

Теги материала: Госпогранслужба, пограничники, подрыв, расследование
Новости СМИ2
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