Стали известны подробности гибели пограничников в Луганской области

Погибшие в Луганской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины подорвались на фугасе на растяжке. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
По полученным данным, оперативно-следственная группа обнаружила элементы детонатора, растяжки и мины.
"Защищая родную землю погибли старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир. Оба пограничники родом из Одесской области. В районе проведения антитеррористической операции службу несли с осени прошлого года. Они занимали должности в подразделениях Южного регионального управления Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что для проведения объективного изучения всех обстоятельств этого трагического события были проинформированы военная прокуратура АТО, штаб АТО, Национальная полиция, СБУ и ОБСЕ. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 28 сентября, двое сотрудников Государственной погранслужбы подорвались на участке отдела "Станично-Луганское" на взрывном устройстве неизвестного происхождения.