ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного Дмитрия Долгополова, сообщают РИА Новости.
Стоит отметить, что на видео запечатлен момент признания Долгополова. Он заявляет, что действительно шпионил и передавал секретные российские данные украинской разведке.
"Передавал секретную информацию в главное управление разведки минобороны Украины", - заявил Долгополов во время допроса.
Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном крыму "украинских шпионов" - Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что задержанный в оккупированном Крыму военнослужащий ранее служил в Вооруженных силах Украины. Теперь же ему грозит до 20 лет тюрьмы.