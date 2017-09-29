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ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного
29.09.2017 14:58

ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного  Видеорепортаж

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обнародовала видео допроса задержанного в оккупированном Крыму военного Дмитрия Долгополова, сообщают РИА Новости.

Стоит отметить, что на видео запечатлен момент признания Долгополова. Он заявляет, что действительно шпионил и передавал секретные российские данные украинской разведке.

"Передавал секретную информацию в главное управление разведки минобороны Украины", - заявил Долгополов во время допроса.

Напомним, Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном крыму "украинских шпионов" - Анны Сухоносовой и Дмитрия Долгополова.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал, что задержанный в оккупированном Крыму военнослужащий ранее служил в Вооруженных силах Украины. Теперь же ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Теги материала: ФСБ, Крым, задержание, шпионаж, военный
Новости СМИ2
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