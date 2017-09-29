В Днепропетровской области сгорела 9-летняя девочка

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В четверг, 28 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области произошел пожар, вследствие которого погиб девятилетний ребенок и еще два человек получили травмы. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар возник в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома около 22:55. Во время тушения спасатели обнаружили в квартире тело девятилетней девочки. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Кроме того, спасатели отметили, что еще до того как пожарная служба прибыла на место возгорания, две жительницы квартиры 70 и 30 лет выпрыгнули с балкона, чтобы спастись от огня. Женщины отказались от предлагаемой госпитализации.

Согласно информации очевидцев, пожар удалось полноценно ликвидировать в 03:50. Огонь уничтожил домашнее имущество в кухне, комнате и коридоре. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства возгорания.