В Хмельницкой области разбился еще один самолет: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Два человека погибли в результате крушения учебного самолета в Хмельницкой области, сообщает местное издание "Є" .

По полученным данным, инцидент произошел в селе Берегели Красиловского района.

Стоит отметить, что информацию о крушении подтвердили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Факт такой есть, но пока ничего подробно сказать не могу, потому что оперативная группа выехала, работает. Как будут детали, сообщим", - сообщил Козак, - рассказал представитель ГСЧС.

Вместе с тем в Министерстве обороны сообщили: "Сегодня, 29 сентября, около 12:20 во время плановых полетов в районе Староконстантинова разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Все причины и обстоятельства происшествия выясняются".