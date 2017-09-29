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В Хмельницкой области разбился еще один самолет: есть жертвы
29.09.2017 14:00

В Хмельницкой области разбился еще один самолет: есть жертвы

Два человека погибли в результате крушения учебного самолета в Хмельницкой области, сообщает местное издание "Є".

По полученным данным, инцидент произошел в селе Берегели Красиловского района.

Стоит отметить, что информацию о крушении подтвердили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Факт такой есть, но пока ничего подробно сказать не могу, потому что оперативная группа выехала, работает. Как будут детали, сообщим", - сообщил Козак, - рассказал представитель ГСЧС.

Вместе с тем в Министерстве обороны сообщили: "Сегодня, 29 сентября, около 12:20 во время плановых полетов в районе Староконстантинова разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Все причины и обстоятельства происшествия выясняются".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, самолет Z-37 Cmelak, который совершал опрыскивания между селами Баглаи и Трительники, разбился в Хмельницкой области. 

Теги материала: Хмельницкий, самолет, крушение, жертвы
Новости СМИ2
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