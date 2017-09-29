В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек

MIGnews.com.ua

В Киеве с середины сентября в больницу с отравлением грибами попали 20 человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

"Только с середины сентября в больницы попали 20 человек, отравившихся грибами. Шестеро из них - дети", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что медики призвали жителей столицы в случае подозрения на отравление грибами не заниматься самолечением, а немедленно вызвать скорую. При этом врачи подчеркнули, что подобные отравления могут быть смертельно опасными.