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В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек
29.09.2017 13:46

В Киеве из-за отравления грибами госпитализировали 20 человек

В Киеве с середины сентября в больницу с отравлением грибами попали 20 человек. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

"Только с середины сентября в больницы попали 20 человек, отравившихся грибами. Шестеро из них - дети", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что медики призвали жителей столицы в случае подозрения на отравление грибами не заниматься самолечением, а немедленно вызвать скорую. При этом врачи подчеркнули, что подобные отравления могут быть смертельно опасными.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, число отравившихся рыбой во Львове продолжает расти - пострадали уже 69 человек. В настоящее время в стационаре находятся 46 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.  

Теги материала: Киев, гриб, отравление, медики
Новости СМИ2
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