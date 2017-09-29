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В Мумбаи из-за давки в час пик на ж/д станции погибли 22 человека
29.09.2017 13:16

В Мумбаи из-за давки в час пик на ж/д станции погибли 22 человека  Фоторепортаж

Во время давки, которая возникла на железнодорожной станции в индийском городе Мумбаи, скончались 22 человека, более 30 человек были травмированы, сообщает ВВС.

Согласно информации местных власте, инцидент произошел на территории станции, где пересекаются две крупнейшие местные ветви электрички из-за того, что начался проливной дождь и станции оказались переполненными. Самая сильная давка произошла на пешеходном мосту,  который ведет к станции.

По словам официального представителя железной дорог Индии Анила Саксена, мост оказался полностью заполнен пассажирами, среди которых были те, кто пытался скрыться от дождя и те, кто хотел уехать со станции.

В текущее время ведется расследование по факту смерти людей.

 Как сообщал MIGnews.com.uа, 18 сентября, в индийском штате Ассам во время шторма перевернулись три лодки, в результате чего погибли 10 человек. Местная полиция утверждает, что инцидент произошел во время лодочной гонки, организованной на реке Сабан в районе Западного Гаро Хиллз соседнего государства.  

Теги материала: Индия, смерть, гибель, станция, железнодорожный вокзал
Новости СМИ2
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