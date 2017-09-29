В Житомирской области неизвестные подожгли автомобиль депутата

MIGnews.com.ua

В поселке Первомайск Житомирской области в ночь на пятницу, 29 сентября, неизвестные сожгли автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

По данным правоохранителей, ночью в Барановское отделение полиции поступило сообщение о вероятном поджоге автомобиля. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что автомобиль Hyundai Santa Fe принадлежит 47-летней жительнице Первомайска. На момент поджога авто находилось во дворе многоэтажного дома.

Стоит отметить, что автомобиль принадлежит депутату от партии УКРОП Наталье Кокитко.

Это произошло сегодня ночью, около 03:30 утра в поселке Первомайск Барановского района. Сначала был взрыв, а затем начал гореть капот. Автомобиль сгорел наполовину. Вызвала полицию и написала заявление", - рассказала Кокитко.

В результате происшествия сильно пострадала передняя часть машины. В настоящее время полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Окончательная квалификация будет определена после выводов специалистов ГСЧС о причинах пожара.