ФСБ заявила о задержании "украинских шпионов" в Крыму

MIGnews.com.ua

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном крыму "украинских шпионов".

"Задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна и Долгополов Дмитрий. Последний проходит военную службу на территории Крыма", - заявили в пресс-службе ФСБ РФ.

Также сообщается, что задержанные собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Стоит отметить, что уголовное производство было открыто по статье "государственная измена". В настоящее время российские правоохранители продолжают следственные действия.