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ФСБ заявила о задержании "украинских шпионов" в Крыму
29.09.2017 11:54

ФСБ заявила о задержании "украинских шпионов" в Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном крыму "украинских шпионов".

"Задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна и Долгополов Дмитрий. Последний проходит военную службу на территории Крыма", -  заявили в пресс-службе ФСБ РФ.

Также сообщается, что задержанные собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.

Стоит отметить, что уголовное производство было открыто по статье "государственная измена". В настоящее время российские правоохранители продолжают следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ООН заявили, что в оккупированном Крыму наблюдается ухудшение ситуации с правами человека.

Теги материала: Крым, ФСБ, задержание, шпионаж, обвинение
Новости СМИ2
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