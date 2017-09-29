ФСБ заявила о задержании "украинских шпионов" в Крыму

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании в оккупированном крыму "украинских шпионов".
"Задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна и Долгополов Дмитрий. Последний проходит военную службу на территории Крыма", - заявили в пресс-службе ФСБ РФ.
Также сообщается, что задержанные собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота.
Стоит отметить, что уголовное производство было открыто по статье "государственная измена". В настоящее время российские правоохранители продолжают следственные действия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ООН заявили, что в оккупированном Крыму наблюдается ухудшение ситуации с правами человека.