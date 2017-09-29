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Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой
29.09.2017 10:55

Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой

Число отравившихся рыбой во Львове продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты

По полученным данным, число пострадавших возросло до 69 человек.

"По состоянию на 06:00 29 сентября года всего зарегистрировано 69 лиц пострадавших от вспышки инфекции (в том числе 7 детей), которая возникла в результате употребления в пищу рыбы горячего копчения, приобретенной 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке “Привокзальный” в г. Львове", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в больницу доставили 63 человека, в том числе 6 детей. 17 человек уже выписали из больницы. Сейчас в стационаре находится 46 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы девять человек.

Теги материала: Львов, отравление, рыба, госпитализация
Новости СМИ2
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