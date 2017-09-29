Во Львове вновь возросло число пострадавших в результате отравления рыбой

MIGnews.com.ua

Число отравившихся рыбой во Львове продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты

По полученным данным, число пострадавших возросло до 69 человек.

"По состоянию на 06:00 29 сентября года всего зарегистрировано 69 лиц пострадавших от вспышки инфекции (в том числе 7 детей), которая возникла в результате употребления в пищу рыбы горячего копчения, приобретенной 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке “Привокзальный” в г. Львове", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в больницу доставили 63 человека, в том числе 6 детей. 17 человек уже выписали из больницы. Сейчас в стационаре находится 46 человек, их состояние оценивается как средней тяжести.