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Трехлетний ребенок выстрелил в двоих детей из найденного оружия
29.09.2017 10:21

Трехлетний ребенок выстрелил в двоих детей из найденного оружия

В городе Дирборн штата Мичиган Соединенных Штатов Америки ребенок ясельного возраста выстрелил из случайно найденного огнестрельного оружия в двух других детей того же возраста, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию местной полиции.

Отмечается, что в момент происшествия в доме с детьми находилась няня. Ребенок возрастом около трех лет, которого работник оставила без присмотра, нашел огнестрельное оружие, из которого выстрелил в двоих детей.

Согласно информации полиции, у одной из пострадавших вследствие выстрела было ранено плечо, по прогнозам врачей, она скоро восстановится. Второй ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии.

В текущее время правоохранители опрашивают няню,  а также иных, находящихся в доме во время инцидента, детей. Прокуратура округа решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на  территории Львовской области в воскресенье, 24 сентября, правоохранители нашли труп девятилетней девочки. В рамках розыска девочки сотрудники правоохранительных органов нашли тело. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты обнаружили на теле ребенка ранения, которые могли быть нанесены каким-то животным. 

Теги материала: полиция, Дети, ребенок, ранение, оружие
Новости СМИ2
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