Трехлетний ребенок выстрелил в двоих детей из найденного оружия

MIGnews.com.ua

В городе Дирборн штата Мичиган Соединенных Штатов Америки ребенок ясельного возраста выстрелил из случайно найденного огнестрельного оружия в двух других детей того же возраста, сообщает Reuters , ссылаясь на информацию местной полиции.

Отмечается, что в момент происшествия в доме с детьми находилась няня. Ребенок возрастом около трех лет, которого работник оставила без присмотра, нашел огнестрельное оружие, из которого выстрелил в двоих детей.

Согласно информации полиции, у одной из пострадавших вследствие выстрела было ранено плечо, по прогнозам врачей, она скоро восстановится. Второй ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии.

В текущее время правоохранители опрашивают няню, а также иных, находящихся в доме во время инцидента, детей. Прокуратура округа решает вопрос о возбуждении уголовного дела.