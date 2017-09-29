Трехлетний ребенок выстрелил в двоих детей из найденного оружия

В городе Дирборн штата Мичиган Соединенных Штатов Америки ребенок ясельного возраста выстрелил из случайно найденного огнестрельного оружия в двух других детей того же возраста, сообщает Reuters, ссылаясь на информацию местной полиции.
Отмечается, что в момент происшествия в доме с детьми находилась няня. Ребенок возрастом около трех лет, которого работник оставила без присмотра, нашел огнестрельное оружие, из которого выстрелил в двоих детей.
Согласно информации полиции, у одной из пострадавших вследствие выстрела было ранено плечо, по прогнозам врачей, она скоро восстановится. Второй ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии.
В текущее время правоохранители опрашивают няню, а также иных, находящихся в доме во время инцидента, детей. Прокуратура округа решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на территории Львовской области в воскресенье, 24 сентября, правоохранители нашли труп девятилетней девочки. В рамках розыска девочки сотрудники правоохранительных органов нашли тело. На место прибыла следственно-оперативная группа, специалисты обнаружили на теле ребенка ранения, которые могли быть нанесены каким-то животным.