В Черкассах возле гаражей из автомата расстреляли депутата

Поздним вечером в четверг, 28 сентября, в Черкассах около гаражного кооператива из автомата Калашникова застрелили депутата городского совета Михаила Бинусова, передает местное издание Про все.
Сообщается, что прибывшие на место инцидента руководители прокуратуры, управлений полиции, а также Службы безопасности Украины в Черкасской области начали проведение оперативных мер.
По словам мэра города Анатолия Бондаренко, Бинусова не так давно назначили на должность начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства в мэрии города.
"Ему (Бинусову - ред.) была поставлена задача побороть коррупцию в департаменте, все потоки были полностью перекрыты", - рассказал глава Черкасс Анатолий Бондаренко, который также приехал на место трагедии.
В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкассах уточнили, что убийство случилось около гаражного кооператива во время того, как депутат принял решение оставить свой автомобиль в гараже и пересесть в машину знакомых. В это время знакомые депутата ждали его возле гаражей, а их депутат также остался со следами обстрелов, знакомых опрашивают как свидетелей.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, тело погибшего мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено в закрытом помещении художественной галереи. Согласно предварительной версии, причиной самоубийства могли стать долговые обязательства мужа или тяжелая хроническая болезнь.