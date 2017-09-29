Штаб АТО: Украинские военные за сутки 13 раз ответили врагу из незапрещенного оружия

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки, 28 сентября, незаконные вооруженные формирования в зоне проведения АТО 16 нарушили перемирие, в общем ситуация не потерпела существенных изменений. Об этом сообщила пресс-центр штаба АТО на своей станице в социальной сети Facebook.

Известно, что представители незаконных вооруженных формирований не прекращали обстрел позиций украинских военнослужащих на приморском и донецком направлении.

После 18:00 и до полуночи боевики продолжали непрерывный обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВС Украины под Авдеевкой. При этом украинские военные активно отвечали на провокации врага. Также от обстрела пострадала шахта Бутовка.

Отмечается, что наибольше огневых провокаций за минувшие сутки было зафиксировано на приморском направлении. Ближе к вечеру противник снова из минометов калибра 82 миллиметра обстрелял укрепления украинских военных близ Марьинки. Около 20:00 , в результате огневого противостояния с применением противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, получили осколочные ранения двое украинских бойцов. Также были обстреляны Водяное и дважды Павлополь.

В пресс-центре отметили, что украинские военнослужащие 13 раз симметрично отвечали врагу из оружия, не запрещенного мирными договоренностями. Вследствие боевых действий двое военнослужащих сил АТО получили ранения. Потери врага уточняются.