Двое пограничников подорвались на неизвестной взрывчатке

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, двое сотрудников Государственной погранслужбы подорвались на участке отдела "Станично-Луганское" на взрывном устройстве неизвестного происхождения. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что происшествие случилось около 17:00, в результате взрыва оба военнослужащих состава пограничного наряда скончались на месте инцидента.

"К месту происшествия вызвана карета "скорой помощи", также сюда прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создан ситуационную группу", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что для того, чтобы объективно изучить все обстоятельства смерти пограничников, ведомство предоставит информацию о трагедии Военной прокуратуре, Национальной полиции, представителям международной миссии, работающим в зоне проведения АТО.