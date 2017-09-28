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Двое пограничников подорвались на неизвестной взрывчатке
28.09.2017 20:36

Двое пограничников подорвались на неизвестной взрывчатке

В четверг, 28 сентября, двое сотрудников Государственной погранслужбы подорвались на участке отдела "Станично-Луганское" на взрывном устройстве неизвестного происхождения. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что происшествие случилось около 17:00, в результате взрыва оба военнослужащих состава пограничного наряда скончались на месте инцидента.

"К месту происшествия вызвана карета "скорой помощи", также сюда прибыл начальник пограничного отряда. В региональном управлении и управлении отряда создан ситуационную группу", - отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что для того, чтобы объективно изучить все обстоятельства смерти пограничников, ведомство предоставит информацию о трагедии Военной прокуратуре, Национальной полиции, представителям международной миссии, работающим в зоне проведения АТО.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Тернопольской области в результате взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, который служил в зоне проведения антитеррористической операции. По предварительным данным, полицейский подорвался на гранате РГД-5.

Теги материала: смерть, гибель, Взрыв, взрывчатка, ГПСУ
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