В Харьковском зоопарке обезьяны оторвали мужчине пальцы и ухо

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На территории Харьковской области сотрудник одного из зоопарков вследствие нападения обезьян получил травматическую ампутацию ушной раковины, а также нескольких пальцев рук. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Известно, что инцидент случился в четверг, 28 сентября, около 11:30 в Дергачевском зоопарке в Харьковской области. После того, как сотрудники полиции прибыли на место происшествия по вызову колег пострадавшего мужчины, им удалось установить, что мужчина возрастом 51 год получил телесные повреждения во время исполнения профессиональных обязанностей.

Очевидцы утверждают, что сотрудник зоопарка зашел в клетку обезьян, чтобы их накормить, однако те неожиданно на него набросились. Вследствие нападения животных мужчина потерял правую ушную раковину и несколько пальцев на обеих руках.

Пострадавшего доставили в отделение политравмы больницы скорой неотложной помощи в Харьков. В текущий момент состояние его здоровья оценивают как стабильное, полицейские решают вопрос о внесении происшествия в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. По данному факту проводится проверка.