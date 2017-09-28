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Прокурор озвучил возможную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе
28.09.2017 18:55

Прокурор озвучил возможную причину пожара в лагере "Виктория" в Одессе

Прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что пожар в лагере "Виктория" мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника, пишет УНИАН.

"Вместе с тем, подтверждаю, что следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, проживающая в данном помещении руководитель ансамбля сказала, что она забыла кипятильник и побежала..." - рассказал прокурор на брифинге.

При этом он подчеркнул, что сейчас специалисты по секундам просчитывают, сколько времени прошло с момента возгорания до момента вызова спасателей. В частности, подсчеты проводятся с учетом телефонных соединений и переписки детей с родителями (дети просили забрать их домой, - ред.).

"Момент тушения пожара самостоятельно, без привлечения спасателей, телефонный вызов и прибытие. Кстати, прибытие было через 4 минуты. То есть, ответы на все вопросы даст соответствующая экспертиза. Но имеющаяся информация дает основание представлять, что именно могло стать причиной возгорания", - отметил Жученко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Апелляционный суд Одесской области принял решение отдать на поруки народных депутатов воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталью Янчик, которую обвинили в трагедии.

Теги материала: Одесса, прокурор, детский лагерь, возгорание
Новости СМИ2
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