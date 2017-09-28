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Штаб АТО: Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки
28.09.2017 18:38

Штаб АТО: Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки

По состоянию на 18:00 четверга, 28 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины представители незаконных вооруженных формирований четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об том сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Противник продолжает применять минометы и подвергать опасности гражданское население, - подчеркнули в штабе. - Утром боевики выпустили более 20 мин калибра 82-мм и применили крупнокалиберные пулеметы в Марьинке. Также били из 82-мм минометов по домам мирных жителей".

На донецком направлении, по данным штаба, ночью стреляли из гранатометов и стрелкового оружия на подступах к Авдеевке, а вблизи Песков применяли крупнокалиберные пулеметы.

"На луганском направлении автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник использовал в течение 40 минут по позициям сил АТО у Крымского. - говорится в сообщении. - Наши бойцы огнем дважды заставили врага соблюдать режим тишины".

Стоит отметить, что за день потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об опасности эскалация конфликта на Донбассе

Теги материала: АТО, Донбасс, обстрелы, боевики, украинские военные
Новости СМИ2
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