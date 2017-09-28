Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В столице грузовик насмерть сбил пенсионерку
28.09.2017 17:22

В столице грузовик насмерть сбил пенсионерку  Фоторепортаж

Женщина 58 лет погибла вследствие наезда грузового автомобиля марки MAN на дороге по улице Зодчих в Святошинском районе Киева, передает Эспрессо.

Предварительно было установлено, что гражданка переходила дорогу, попав в так называемую "мертвую зону" грузовика перед автомобилем. Из-за того, что водитель машины не заметил женщину, он сбил ее, вследствие удара пенсионерка скончалась на месте происшествия еще до того, как приехала карета скорой помощи.

Отмечается, что в текущее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в частности, устанавливают место, в котором женщина переходила дорогу, а также на какой сигнал светофора это делала погибшая.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 сентября, в Киеве на съезде с Дарницкого моста произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля не находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали патрули полиции и бригада скорой помощи.

Теги материала: авария, ДТП, смерть, грузовик, женщина
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Двое пограничников подорвались на неизвестной взрывчатке
Важное
Двое пограничников подорвались на неизвестной взрывчатке
Возле Запорожья произошло ДТП с участием грузовика: есть погибшие и раненые
Важное
Возле Запорожья произошло ДТП с участием грузовика: есть погибшие и раненые
В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей
Важное
В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей
В Черновцах поезд переехал сидящего на рельсах мужчину
Важное
В Черновцах поезд переехал сидящего на рельсах мужчину
В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
Важное
В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
Во время учений НАТО столкнулись броневик и поезд: есть пострадавшие
Важное
Во время учений НАТО столкнулись броневик и поезд: есть пострадавшие  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
Эксклюзив  Дейдей о взрывах в Калиновке: Это не случайность
28.09.2017
Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
Эксклюзив  Шкиряк о взрывах на военных складах: Диверсия могла быть осуществлена изнутри
28.09.2017
Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика