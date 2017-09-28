В столице грузовик насмерть сбил пенсионерку

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Женщина 58 лет погибла вследствие наезда грузового автомобиля марки MAN на дороге по улице Зодчих в Святошинском районе Киева, передает Эспрессо .

Предварительно было установлено, что гражданка переходила дорогу, попав в так называемую "мертвую зону" грузовика перед автомобилем. Из-за того, что водитель машины не заметил женщину, он сбил ее, вследствие удара пенсионерка скончалась на месте происшествия еще до того, как приехала карета скорой помощи.

Отмечается, что в текущее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в частности, устанавливают место, в котором женщина переходила дорогу, а также на какой сигнал светофора это делала погибшая.