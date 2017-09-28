Экс-мэра Славянска Штепу госпитализировали из зала суда

MIGnews.com.ua

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу госпитализировали из зала суда в Харькове. Об этом сообщил судья Ленинского районного суда Виктор Викторов, пишет NewsOne .

По полученным данным, Штепу забрали в больницу из-за высокого давления и подозрения на гипертонический криз.

В связи с этим было принято решение перенести заседание суда - теперь оно состоится 6 ноября.

"Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз. Кроме того, адвокаты Штепы Александр Тананакин и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и прислали заявления с просьбой провести заседание без них. Мы посоветовались и посчитали невозможным проводить заседание суда без обвиняемой и ее защитников", - отметил Викторов.