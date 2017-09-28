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На Западной Украине зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом
28.09.2017 14:07

На Западной Украине зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом

В четверг, 28 сентября, в Волынской области в одном из сел Луцкого района зафиксирован случай заболевания ботулизмом 12-летнего мальчика. Об этом сообщил Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По предварительным данным, мальчик мог отравиться после употребления в пищу мясных консервов домашнего приготовления.

На данный момент специалистами лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование случая. Факторы и пути передачи ботулизма устанавливаются.

Как сообщал MIGnews.com.uа, жителей Львовской области доставили в больницу с ботулизмом. Главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко рассказала, что мужчины 1958 и 1959 года рождения употребляли мясные консервы домашнего приготовления.

Напомним, в Украине женщина заразилась ботулизмом, съев зельц. Ей был введен антитоксин, поставленный в Украину из Канады.

Теги материала: ботулизм, болезнь, Волынь
Новости СМИ2
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