На Западной Украине зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, в Волынской области в одном из сел Луцкого района зафиксирован случай заболевания ботулизмом 12-летнего мальчика. Об этом сообщил Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По предварительным данным, мальчик мог отравиться после употребления в пищу мясных консервов домашнего приготовления.

На данный момент специалистами лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование случая. Факторы и пути передачи ботулизма устанавливаются.

Как сообщал MIGnews.com.uа, жителей Львовской области доставили в больницу с ботулизмом . Главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко рассказала, что мужчины 1958 и 1959 года рождения употребляли мясные консервы домашнего приготовления.