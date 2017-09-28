На Западной Украине зафиксирован новый случай заболевания ботулизмом

В четверг, 28 сентября, в Волынской области в одном из сел Луцкого района зафиксирован случай заболевания ботулизмом 12-летнего мальчика. Об этом сообщил Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
По предварительным данным, мальчик мог отравиться после употребления в пищу мясных консервов домашнего приготовления.
На данный момент специалистами лабораторного центра проводится эпидемиологическое расследование случая. Факторы и пути передачи ботулизма устанавливаются.
Как сообщал MIGnews.com.uа, жителей Львовской области доставили в больницу с ботулизмом. Главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко рассказала, что мужчины 1958 и 1959 года рождения употребляли мясные консервы домашнего приготовления.
Напомним, в Украине женщина заразилась ботулизмом, съев зельц. Ей был введен антитоксин, поставленный в Украину из Канады.