В Запорожье СБУ задержала пропагандиста из "ДНР"

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, в Запорожье СБУ задержала пропагандиста террористической организации "Донецкая народная республика". Об этом сообщил прес-центр СБУ на своем официальном сайте.

На протяжении 2014-2016 годов мужчина работал в так называемом "комитете социальных коммуникаций ДНР" и размещал на сепаратистских интернет-ресурсах материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины, провоцировал разжигание межнациональной розни.

По данным СБУ, агитатор получал задание и согласовывал антиукраинские материалы непосредственно с кураторами из РФ, которые финансировали сепаратистские веб-ресурсы, а сейчас он прибыл в Запорожье для организации информационной кампании против Украины", - заявили в СБУ.

Во время обысков по месту его проживания полиция изъяли компьютерную технику и носители информации с доказательствами подготовки и распространения антиукраинских материалов и участия в незаконном референдуме. Кроме этого, у него нашли "резюме" для трудоустройства на работу в сепаратистских медиа.

Гражданину сообщили о подозрении в правонарушении, открытом по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.