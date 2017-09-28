В киевском вузе после пожара спасатели нашли труп

MIGnews.com.ua

Стало известно, что в результате пожара, который произошел в среду, 27 сентября, в корпусе одного из университетов столицы по улице Владимирской, погиб один человек, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, во время осмотра при дневном освещении в пепелище лифтовой кабины обнаружил обугленные останки человеческого тела неизвестного пола.

Кроме этого, во время тушения пожара спасателям удалось спасти мужчину 1948 года рождения.

Согласно информации предоставленной спасателями, помещения лаборатории Высшего учебного заведения сгорело полностью, а руководство в текущее время решает вопрос о проведении или не проведении завтра занятий для студентов.