В Житомире 13-летний парень получил удар током во время селфи на крыше электрички

MIGnews.com.ua

В среду, 27 сентября, в Житомире 13-летний подросток получил удар током во время того, как он пытался залезть на электричку, чтобы сделать селфи. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

По данным источника, инцидент произошел на железнодорожном пути недалеко от городского вокзала.

"Парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото. Он прикоснулся к электрической дуге, вследствие чего получил поражение. Очевидцем происшествия стал местный охранник, который и вызвал "скорую помощь" и полицию", - сообщили правоохранители.

Стоит отметить, что парень с 60% ожогами тела был доставлен в Житомирскую областную больницу.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст.128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).