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В Житомире 13-летний парень получил удар током во время селфи на крыше электрички
28.09.2017 11:57

В Житомире 13-летний парень получил удар током во время селфи на крыше электрички

В среду, 27 сентября, в Житомире 13-летний подросток получил удар током во время того, как он пытался залезть на электричку, чтобы сделать селфи. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

По данным источника, инцидент произошел на железнодорожном пути недалеко от городского вокзала.

"Парень попытался залезть на вагон электропоезда, чтобы сделать фото. Он прикоснулся к электрической дуге, вследствие чего получил поражение. Очевидцем происшествия стал местный охранник, который и вызвал "скорую помощь" и полицию", - сообщили правоохранители.

Стоит отметить, что парень с 60% ожогами тела был доставлен в Житомирскую областную больницу.

Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства происшествия. Предварительная правовая квалификация - ст.128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей. Инцидент произошел на улице Чудновской возле спорткомплекса "Динамо".

Теги материала: поезд, городская электричка, селфи, удар, ток
Новости СМИ2
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