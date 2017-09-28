Хуг: Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об опасности эскалация конфликта на Донбассе. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте миссии.
По полученным данным, в субботу ,23 сентября, вблизи Светлодарска было зафиксировано обострение ситуации - наблюдатели зафиксировали свыше 900 нарушений прекращения огня.
"Насилие уменьшилось после того, как стороны возобновили режим прекращения огня, но оно все же присутствует. Причины насилия - оружие и близкое расположение сторон конфликта", - отметил Хуг.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 28 сентября, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные девять раз ответным огнем заставляли боевиков соблюдать режим тишины.