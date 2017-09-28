Хуг: Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент

MIGnews.com.ua

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об опасности эскалация конфликта на Донбассе. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте миссии.

По полученным данным, в субботу ,23 сентября, вблизи Светлодарска было зафиксировано обострение ситуации - наблюдатели зафиксировали свыше 900 нарушений прекращения огня.

"Насилие уменьшилось после того, как стороны возобновили режим прекращения огня, но оно все же присутствует. Причины насилия - оружие и близкое расположение сторон конфликта", - отметил Хуг.