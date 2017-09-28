Матиос о взрывах в Калиновке: Это не была диверсия

MIGnews.com.ua

Диверсионная группа не была причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга, пишет РБК-Украина .

"Есть момент, который бы я хотел отметить. Диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием по изучению материалов СБУ, других правоохранительных органов на территории области установлено не было, и данных о них нет", - заявил прокурор.

Вместе с тем Матиос подчеркнул, что не подтвердилась версия и о беспилотном летательном аппарате, звуки которого якобы слышали перед пожаром.

"Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, - не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", - заявил военный прокурор.

Также было отмечено, что на складах не работала пожарная сигнализация.

"Из недостатков, которые установило следствие. Неработающая пожарная сигнализация. На пятьдесят процентов обеспеченности техническими средствами охраны, то есть на пятьдесят процентов не были обеспечены", - подчеркнул Матиос.

Кроме того, он отметил, то там существует кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, и работают там, в основном, пожилые люди.