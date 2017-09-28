Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Матиос о взрывах в Калиновке: Это не была диверсия
28.09.2017 11:32

Матиос о взрывах в Калиновке: Это не была диверсия

Диверсионная группа не была причиной пожара на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области. Такое заявление сделал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время брифинга, пишет РБК-Украина.

"Есть момент, который бы я хотел отметить. Диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием по изучению материалов СБУ, других правоохранительных органов на территории области установлено не было, и данных о них нет", - заявил прокурор.

Вместе с тем Матиос подчеркнул, что не подтвердилась версия и о беспилотном летательном аппарате, звуки которого якобы слышали перед пожаром.

"Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, - не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", - заявил военный прокурор.

Также было отмечено, что на складах не работала пожарная сигнализация.

"Из недостатков, которые установило следствие. Неработающая пожарная сигнализация. На пятьдесят процентов обеспеченности техническими средствами охраны, то есть на пятьдесят процентов не были обеспечены", - подчеркнул Матиос.

Кроме того, он отметил, то там существует кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, и работают там, в основном, пожилые люди.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что Служба безопасности рассматривает четыре версии взрывов на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой области.

Теги материала: Матиос, Винница, боеприпасы, взрывы, склад
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [27] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Важное
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
В Генштабе заявили о стабилизации ситуации в Калиновке
Важное
В Генштабе заявили о стабилизации ситуации в Калиновке
Взрывы на складах в Калиновке: в городе горели шесть жилых домов
Важное
Взрывы на складах в Калиновке: в городе горели шесть жилых домов  Фоторепортаж
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Важное
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Стало известно, сколько боеприпасов взорвалось на складах в Калиновке
Важное
Стало известно, сколько боеприпасов взорвалось на складах в Калиновке
Бирюков рассказал, что именно взорвалось на складах в Калиновке
Важное
Бирюков рассказал, что именно взорвалось на складах в Калиновке

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
Эксклюзив  Бортник считает искусственным конфликт вокруг реформы образования
28.09.2017
СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017
Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ
Эксклюзив  Мураев о взрывах в Калиновке: Это попытка скрыть масштабы воровства в ВСУ  Видеорепортаж
27.09.2017
Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика