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Возле Запорожья произошло ДТП с участием грузовика: есть погибшие и раненые
28.09.2017 11:31

Возле Запорожья произошло ДТП с участием грузовика: есть погибшие и раненые

В четверг, 28 сентября, в Запорожской области, в результате аварии погибли два человека и еще трое госпитализированы. Об этом сообщает начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По данным источника, около 9:00 автомобиль "ВАЗ-2108" столкнулся с припаркованным грузовиком, из-за чего двое пассажиров легковушки погибли на месте, а водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу.

"Согласно одной из версий водитель" Chevrolet ", выезжая с авторынка, не предоставил преимущества в движении автомобилю "ВАЗ". Водитель был вынужден на скорости съехать на обочину, где столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем ", -  рассказала Людвик.

На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего нанесен значительный ущерб имуществу школы.

Теги материала: ДТП, Запорожье, грузовик
Новости СМИ2
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