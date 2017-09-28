Возле Запорожья произошло ДТП с участием грузовика: есть погибшие и раненые

MIGnews.com.ua

В четверг, 28 сентября, в Запорожской области, в результате аварии погибли два человека и еще трое госпитализированы. Об этом сообщает начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

По данным источника, около 9:00 автомобиль "ВАЗ-2108" столкнулся с припаркованным грузовиком, из-за чего двое пассажиров легковушки погибли на месте, а водитель и еще двое пассажиров доставлены в больницу.

"Согласно одной из версий водитель" Chevrolet ", выезжая с авторынка, не предоставил преимущества в движении автомобилю "ВАЗ". Водитель был вынужден на скорости съехать на обочину, где столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем ", - рассказала Людвик.

На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.