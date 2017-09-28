В Ивано-Франковской области из-за отравления грибами девять человек попали в больницу

MIGnews.com.ua

В Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы девять человек. Об сообщило управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Стоит отметить, что среди пострадавших двухлетний ребенок.

"27 сентября в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов", - отметили в ведомстве.

Таким образом, в Долинскую райбольницу поступил один гражданин, в Верховинскую райбольницу - двое, в Ивано-Франковскую ОКБ - также двое, в Ивано-Франковскую ОДКБ - один, в селе Пшеничники отравился один человек, в реанимационное отделение Галицкой ЦРБ доставлены двое граждан.