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В Ивано-Франковской области из-за отравления грибами девять человек попали в больницу
28.09.2017 10:55

В Ивано-Франковской области из-за отравления грибами девять человек попали в больницу

В Ивано-Франковской области в результате отравления грибами госпитализированы девять человек. Об сообщило управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Стоит отметить, что среди пострадавших двухлетний ребенок.

"27 сентября в лечебные учреждения области поступили девять прикарпатцев с пищевым отравлением от употребления грибов", - отметили в ведомстве.

Таким образом, в Долинскую райбольницу поступил один гражданин, в Верховинскую райбольницу - двое, в Ивано-Франковскую ОКБ - также двое, в Ивано-Франковскую ОДКБ - один, в селе Пшеничники отравился один человек, в реанимационное отделение Галицкой ЦРБ доставлены двое граждан.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по состоянию на 27 сентября 2017 года число пострадавших от вспышки инфекции во Львове возросло до 66 человек.

Теги материала: гриб, отравление, Ивано-Франковск
Новости СМИ2
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