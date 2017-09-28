Массовое отравление рыбой во Львове: число пострадавших возросло до 66

MIGnews.com.ua

По состоянию на 19:00 27 сентября 2017 года всего пострадавших от вспышки инфекции во Львове возросло до 66 человек, в том числе семеро детей, сообщает РБК-Украина .

Стоит отметить, что шесть человек, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.

После проведения лабораторных исследований всем пациентам выставлен диагноз - сальмонеллез. Состояние пациентов, находящихся в стационаре, - средней тяжести с улучшением.

Напомним, продавцу копченой рыбы во Львове, после употребления которой отравились десятки человек, объявили о подозрении в сбыте недоброкачественной продукции. Жительнице Львова, которая приготовила и продавала на одном из местных рынков рыбу горячего копчения, что привело к массовому пищевому отравлению, сообщили о подозрении.