В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей

В среду, 27 сентября, в Житомире на пешеходном переходе Volkswagen сбил троих детей, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, инцидент произошел на улице Чудновской возле спорткомплекса "Динамо".
"Водитель ехал не очень быстро, но притормозить не смог. Детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами", - отметили в полиции.
Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего нанесен значительный ущерб имуществу школы.