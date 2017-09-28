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В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей
28.09.2017 09:44

В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей

В среду, 27 сентября, в Житомире на пешеходном переходе Volkswagen сбил троих детей, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, инцидент произошел на улице Чудновской возле спорткомплекса "Динамо".

"Водитель ехал не очень быстро, но притормозить не смог. Детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами", - отметили в полиции.

Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего нанесен значительный ущерб имуществу школы.

Теги материала: Житомир, ДТП, пешеходный, переход, дети
Новости СМИ2
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