В Житомире на пешеходном переходе автомобиль сбил троих детей

MIGnews.com.ua

В среду, 27 сентября, в Житомире на пешеходном переходе Volkswagen сбил троих детей, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, инцидент произошел на улице Чудновской возле спорткомплекса "Динамо".

"Водитель ехал не очень быстро, но притормозить не смог. Детей, пострадавших в результате ДТП, госпитализировали с тяжелыми травмами", - отметили в полиции.

Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).