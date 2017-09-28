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Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие
28.09.2017 08:33

Штаб АТО: За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили перемирие

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 15 раз нарушили перемирие. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

На донецком направлении враждебные гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы возле Невельского. Кроме этого, боевики продолжали обстреливать украинских защитников в Авдеевке.

На приморском направлении оккупанты обстреляли силы ВСУ в районе Широкино и Талаковка.

На луганском направлении вечером во гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Лобачева и Станицы Луганской. А  также сепаратисты обстреляли Крымское из стрелкового оружия.

Стоит отметить, что украинские военные девять раз ответным огнем заставляли боевиков соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Тернопольской области в результате взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, который служил в зоне проведения антитеррористической операции.

Теги материала: сводка, АТО, обстрелы, боевики
Новости СМИ2
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