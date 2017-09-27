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Последствия пожара в столичном вузе: удалось спасти профессора
27.09.2017 21:58

Последствия пожара в столичном вузе: удалось спасти профессора  Видеорепортаж

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киев ликвидировали пожар, который разгорелся в одной из лабораторий Национального университета пищевых технологий в столице, сообщает УНН.

"На момент прибытия первых подразделений из двух окон 8-го этажа было открытое пламя и была угроза распространения огня на 9-й этаж. Пожар был на площади 30 кв.м. На месте происшествия работало 19 единиц техники и 56 человек личного состава. Полная ликвидация пожара продолжалась 38 минут", - рассказал сотрудник спасательной службы Александр Елисеев.

Он также отметил, что  в текущее время в здании университета отключили электроснабжение, а возгорание случилось в корпусе университета.

"... на месте пожара было установлено, что в 9-ти этажном корпусе на 8-м этаже произошло возгорание одного из кабинетов. По предварительной информации, это была химическая лаборатория. Сразу же был повышен ранг вызова", - подчеркнул спасатель, добавив, что с места происшествия удалось спасти профессора учебного заведения 1948 года рождения, которого вывели по лестнице с помощью средств защиты органов зрения и дыхания.

Согласно информации предоставленной спасателями, помещения лаборатории Высшего учебного заведения сгорело полностью, а руководство в текущее время решает вопрос о проведении или не проведении завтра занятий для студентов.

 

 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на верхних этажах одного из корпусов Национального университета пищевых технологий в Киеве по улице Владимирской,68 произошло возгорание, о котором сообщают очевидцы.  

Теги материала: пожар, возгорание, вуз, университет, спасатели
Новости СМИ2
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