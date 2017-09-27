Национальный университет воспламенился в Киеве

MIGnews.com.ua

На верхних этажах одного из корпусов Национального университета пищевых технологий в Киеве по улице Владимирской,68 произошло возгорание, о котором сообщают очевидцы, в частности, Артем Ильин на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно информации, предоставленной очевидцем, на место инцидента прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева и начали ликвидацию пожара. Кроме того, на место пожара приехала карета скорой помощи с военными номерами.

В текущее время выясняется количество пострадавших и жертв на месте происшествия, а также устанавливается причина возгорания.