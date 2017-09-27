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Национальный университет воспламенился в Киеве
27.09.2017 20:28

Национальный университет воспламенился в Киеве  Фоторепортаж

На верхних этажах одного из корпусов Национального университета пищевых технологий в Киеве по улице Владимирской,68 произошло возгорание, о котором сообщают очевидцы, в частности, Артем Ильин на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно информации, предоставленной очевидцем, на место инцидента прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киева и начали ликвидацию пожара. Кроме того, на место пожара приехала карета скорой помощи с  военными номерами.

В текущее время выясняется количество пострадавших и жертв на месте происшествия, а также устанавливается причина возгорания.  

Как сообщал MIGnews.com.ua, 26 сентября, в Киеве вспыхнул пожар на территории недостроенного детского сада, а позже прогремел взрыв.  Огонь уничтожил  часть ограждения.

Теги материала: Пожар, возгорание, университет, Киев, огонь
Новости СМИ2
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