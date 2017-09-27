В столице на Троещине мужчина обстрелял прохожих и поджег балкон

MIGnews.com.ua

В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим людям, после чего совершил поджег собственного балкона, сообщает dtp.kiev.uа на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что инцидент случился в Деснянском районе Киева по улице Лаврухина, 16 в многоэтажном доме.

"ЧП в Киеве на улице Лаврухина, 16. Мужчина вылез в окно и начал стрелять по прохожим. Потом, поджог свой балкон", - говорится в сообщении. Кроме того, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на протяжении трех часов ликвидировали возникший пожар.

"Размотали рукава, пытались напором добить до 10-го этажа. В итоге через соседей на этаж выше просто начали тушить водой с обычной лейки", - уточняется в сообщении и подчеркивается, что в итоге, спасатели сняли мужчину с окна и доставили в больницу.