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В столице на Троещине мужчина обстрелял прохожих и поджег балкон
27.09.2017 20:16

В столице на Троещине мужчина обстрелял прохожих и поджег балкон  Фоторепортаж

В Киеве мужчина открыл огонь по прохожим людям, после чего совершил поджег собственного балкона, сообщает dtp.kiev.uа на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что инцидент случился в Деснянском районе Киева по улице Лаврухина, 16 в многоэтажном доме.

"ЧП в Киеве на улице Лаврухина, 16. Мужчина вылез в окно и начал стрелять по прохожим. Потом, поджог свой балкон", - говорится в сообщении. Кроме того, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на протяжении трех часов ликвидировали возникший пожар.

"Размотали рукава, пытались напором добить до 10-го этажа. В итоге через соседей на этаж выше просто начали тушить водой с обычной лейки", - уточняется в сообщении и подчеркивается, что в итоге, спасатели сняли мужчину с окна и доставили в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Киева арсенал боеприпасов и наркотики. По данному факту открыли три уголовных производства - по ст. 263, ст. 309 и ст. 311 Уголовного кодекса Украины. 

Теги материала: обстрел, Киев, поджег, пистолет, мужчина
Новости СМИ2
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