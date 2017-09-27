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СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии
27.09.2017 19:55

Эксклюзив  СБУ о взрывах в Калиновке: У нас есть четыре основные версии

Служба безопасности Украины рассматривает четыре версии взрывов на складах с боеприпасами под Калиновкой Винницкой области.  Такое заявление сделала речник СБУ Елена Гитлянская в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

Так, в настоящее время следователям отдела управления Службы безопасности в Винницкой области поручено расследовать это дело. 

"Сейчас предпринимаются только неотложные следственные меры. Пока происходит процесс минирования, невозможно рассмотреть место события. Поэтому сегодня утверждать, что какая-то версия основная, а какая-то - второстепенная, очень рано. Продолжаются опросы очевидцев, свидетелей. Чтобы назначить экспертизу, нужно попасть на место происшествия", - прокомментировала речник. 

Она отметила, что следователи будут учитывать все без исключения данные, включая факты хищения на арсенале №48 воинской части А-1119 в Калиновке и суд над командиром этой части за хищение 188 тыс. грн. 

Отвечая на вопрос о том, будет ли отрабатываться версия, что склад под Калиновкой подорвали умышленно, заметая следы для скрытия незаконной продажи оружия Южному Судану, в чем Украину обвиняет правозащитная организация Amnesty International, Гитлянская заявила:

"Идет много информационных сбросов относительно хищения и продажи. Давайте пока что все исследуем, а потом будем давать оценки и, тем более, делать выводы".

Также речник СБУ проинформировала, что задержанных по делу еще нет. 

По данным СБУ, на месте взрыва не было беспилотников. Пока эта версия не подтверждена, о котором ранее сообщалось.

секретарь комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Иван Винник в эфире телеканала NewsOne заявил, что в результате взрывов на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области государство понесло убытки на сумму в 800 миллионов долларов.

Теги материала: Винница, СБУ, склад, боеприпасы, взрывы, Гитлянская
Новости СМИ2
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