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Экс-госслужащий наладил продажу персональных данных украинцев
27.09.2017 19:07

Экс-госслужащий наладил продажу персональных данных украинцев  Фоторепортаж

Сотрудники киберполиции задержали жителя Киевской области, распространяющего личные данные жителей Украины. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что злоумышленник возрастом 40 лет ранее являлся сотрудником Пенсионного фонда Украины. Во время проведения обысков в квартире правонарушителя полиции нашли более 250 баз данных, среди которых и база пенсионеров. Кроме того, у мужчины были изъяты компьютерное оборудование и сетевая техника, используемая злоумышленником для распространения информации.

По словам сотрудников полиции, в текущее время не известно, как охраняемая законом информация оказалась у задержанного.

"В то же время киберполиция не исключает тот факт, что злоумышленник, имея соответствующее техническое образование, самостоятельно вмешивался в работу компьютеров пользователей или же заражал их вредоносным программным обеспечением для того, чтобы получить необходимую ему информацию", - отметили в пресс-службе ГУНП Киевской области.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сайт Укрпочты подвергся хакерской DDoS-атаке.  В компании заверили, что делают все возможное для получения пользователями необходимой информации с сайта без перебоев. 

Теги материала: кибератака, кибербезопасность, база данных, информация
Новости СМИ2
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