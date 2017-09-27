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В Генштабе заявили о стабилизации ситуации в Калиновке
27.09.2017 18:30

В Генштабе заявили о стабилизации ситуации в Калиновке

Обстановка в поселке Калиновка Винницкой области, где во вторник вечером, 26 сентября. произошли взрывы на складах боеприпасов, стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - говорится в сообщении.

По полученным данным, в настоящее время на месте происшествия находятся шесть пожарных танков.

Также сообщается о пяти вылетах пожарного самолета ГСЧС АН-32П - во время каждого вылета было сброшено 8 тонн воды.

"На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники. Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Евгений Мураев считает, что происшествие на складах боеприпасов в калиновке Винницкой области является попыткой скрыть масштабы воровства в ВСУ

Теги материала: Винница, взрывы, склад, боеприпасы, ВСУ
Новости СМИ2
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