В Генштабе заявили о стабилизации ситуации в Калиновке

Обстановка в поселке Калиновка Винницкой области, где во вторник вечером, 26 сентября. произошли взрывы на складах боеприпасов, стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - говорится в сообщении.
По полученным данным, в настоящее время на месте происшествия находятся шесть пожарных танков.
Также сообщается о пяти вылетах пожарного самолета ГСЧС АН-32П - во время каждого вылета было сброшено 8 тонн воды.
"На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники. Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Евгений Мураев считает, что происшествие на складах боеприпасов в калиновке Винницкой области является попыткой скрыть масштабы воровства в ВСУ.