В Генштабе заявили о стабилизации ситуации в Калиновке

MIGnews.com.ua

Обстановка в поселке Калиновка Винницкой области, где во вторник вечером, 26 сентября. произошли взрывы на складах боеприпасов, стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На складах боеприпасов в Калиновке обстановка стабилизировалась. По состоянию на 17:00 интенсивность взрывов сократилась до 3-4 в минуту", - говорится в сообщении.

По полученным данным, в настоящее время на месте происшествия находятся шесть пожарных танков.

Также сообщается о пяти вылетах пожарного самолета ГСЧС АН-32П - во время каждого вылета было сброшено 8 тонн воды.

"На место происшествия для обезвреживания взрывоопасных предметов прибыло 15 групп разминирования и 18 единиц техники. Всего в ликвидации последствий происшествия привлечено более 700 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.