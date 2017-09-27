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Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Марьинке из крупнокалиберных пулеметов
27.09.2017 18:13

Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Марьинке из крупнокалиберных пулеметов

Представители незаконных вооруженных формирований в течение дня семь раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, ситуация в зоне конфликта на Донбассе оставалась напряженной.

Боевики активно применяли оружие, калибр которого превышает 100 миллиметров, - говорится в сообщении. - Противник дважды бил из танка вблизи Авдеевки. Также он выпустил 10 мин калибра 120 миллиметров и 13 мин калибра 82 миллиметра.

В штабе отметили, что боевики били также достаточно активными в районе Авдеевской промзоны - здесь были зафиксированы выстрелы из гранатометов различных видов.

у Песков били из 120-мм миномета. В Каменке боевики применили стрелковое оружие, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на приморском направлении стреляли из 82-мм миномета возле Талаковки, а из гранатометов - вблизи Гнутово.

Под огнем крупнокалиберных пулеметов оказались опорные пункты сил АТО вблизи Марьинки, - отметили в штабе.

На луганском направлении, по данным пресс-центра, сохранялся режим тишины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Тернопольской области в результате взрыва гранаты погиб сотрудник правоохранительных органов, который служил в зоне проведения антитеррористической операции.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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