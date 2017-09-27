В Черновцах поезд переехал сидящего на рельсах мужчину

MIGnews.com.ua

В Черновцах полицейские открыли уголовное дело по статье "умышленное убийство" в связи с тем, что поезд насмерть сбил мужчину. О происшествии сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

Согласно информации полицейских, отделение получило сообщение о наезде поезда на мужчину около моста по улице Русской.

Когда правоохранители выехали на место инцидента, им удалось установить, что в результате наезда поезда скончался местный житель возрастом 28 лет. Отмечается, что полицейские внесли информацию по факту смерти в Единый реестр досудебных расследований.

"По словам машиниста локомотива, он заметил мужчину, который сидел на железнодорожных путях. На предупредительные сигналы пострадавший не реагировал. Машинисту не удалось избежать наезда. От удара поезда мужчину отбросило в сторону. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте происшествия", - уточнили в полиции.