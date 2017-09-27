В Киеве активисты перекрыли выезд на Одесскую трассу

В Киеве на Одесской трассе образовалась километровая пробка в обе стороны из-за митинга активистов. Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, люди перекрыли трассу. В частности, они перекрыли въезды и выезды. В настоящее время пробка растянулась уже на несколько километров.
"Митингующие требуют отмены постановления Кабинета министров 413 от 07.06.2017 года. "Стратегия совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что информацию о перекрытии движения подтверждают пользователи социальных сетей. Некоторые водители также сообщают о перекрытии дороги в Конча-Заспе в районе авторынка - однако на этом участке митингующие делают промежутки, пропуская авто, чтобы не создавать пробки.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в центре Киева частично ограничили движение всех видов транспорта по улице Богдана Хмельницкого.