В Киеве активисты перекрыли выезд на Одесскую трассу

MIGnews.com.ua

В Киеве на Одесской трассе образовалась километровая пробка в обе стороны из-за митинга активистов. Об этом информирует сообщество dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, люди перекрыли трассу. В частности, они перекрыли въезды и выезды. В настоящее время пробка растянулась уже на несколько километров.

"Митингующие требуют отмены постановления Кабинета министров 413 от 07.06.2017 года. "Стратегия совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжения ими", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что информацию о перекрытии движения подтверждают пользователи социальных сетей. Некоторые водители также сообщают о перекрытии дороги в Конча-Заспе в районе авторынка - однако на этом участке митингующие делают промежутки, пропуская авто, чтобы не создавать пробки.