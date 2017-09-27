Правоохранители изъяли у киевлянина арсенал оружия и наркотики

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Сотрудники правоохранительных органов изъяли у жителя Киева арсенал боеприпасов и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киева.

"Во время санкционированного обыска оперативники и следователи Оболонского управления полиции также обнаружили в квартире киевлянина импровизированную мастерскую по изготовлению холодного оружия и наркотики - марихуану и амфетамин", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что злоумышленник оборудовал камерами видеонаблюдения коридор на этаже, где расположена его квартира, и наблюдал за тем, кто приближается к его дому.

Во время обысков правоохранители изъяли у мужчины патроны различного калибра, дымовую шашку, гранату Ф-1 и запал к ней, несколько единиц холодного оружия и наркотики.

Также были обнаружены несколько паспортов граждан Украины, водительское удостоверение и технические паспорта.

Мужчина рассказал, что хранил наркотики для собственного потребления. О происхождении и целях хранения боеприпасов он отказался рассказывать.

По данному факту открыли три уголовных производства - по ст. 263, ст. 309 и ст. 311 Уголовного кодекса Украины.