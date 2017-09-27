Житель Украины пытался вывезти в РФ около 1,5 тонны мяса в мешках

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На границе с Российской Федерацией сотрудники пограничной службы Луганского отряда при содействии работников фискальной службы задержали гражданина Украины, пытавшегося ывезти на территорию России около 1,5 тонны мяса. О происшествии сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники задержали мужчину неподалеку населенного пункта Яснопроминское, при этом мясо было обнаружено в малотоннажном автомобиле "УАЗ", который не имел номерных знаков.

Отмечается, что во время проведения проверки правоохранители задержали в направлении "Яснопроминское - Манькове" еще шестерых мужчин причастных к правонарушению.

"Мясо и автомобиль, общей стоимостью 200 тысяч гривен передано сотрудникам фискальной службы. На водителя 1991 года рождения составлен протокол об административном нарушении по статье 126. КУоАП "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки", - отметили в пресс-службе.