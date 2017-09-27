Взрывы на складах в Калиновке: в городе горели шесть жилых домов

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Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание в шести домах в поселке Калиновка Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

"Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание шести сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время спасатели осуществляется мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.

Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, в Калиновке Винницкой области прогремели взрывы на складах боеприпасов, а затем произошло возгорание. В результате из города эвакуировали всех жителей.