В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы

MIGnews.com.ua

В среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего аварии нанесен значительный ущерб имуществу школы, сообщает УНИАН .

По данным источника, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что инцидент произошел в Овидиополе Одесской области.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с забором местной гимназии.

На месте работали сотрудники полиции. Сумму ущерба имуществу гимназии которого определит следствие.