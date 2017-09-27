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В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы
27.09.2017 14:06

В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы

В среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего аварии нанесен значительный ущерб имуществу школы, сообщает УНИАН.

По данным источника, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что инцидент произошел в Овидиополе Одесской области.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с забором местной гимназии.

На месте работали сотрудники полиции. Сумму ущерба имуществу гимназии которого определит следствие.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки. Автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.

Теги материала: забор, школа, ДТП, микроавтобус, Одесская область
Новости СМИ2
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