В Одесской области микроавтобус протаранил забор школы

В среду, 27 сентября, под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии, в результате чего аварии нанесен значительный ущерб имуществу школы, сообщает УНИАН.
По данным источника, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит отметить, что инцидент произошел в Овидиополе Одесской области.
Водитель микроавтобуса не справился с управлением и совершил столкновение с забором местной гимназии.
На месте работали сотрудники полиции. Сумму ущерба имуществу гимназии которого определит следствие.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября, возле Индустриального моста в Киеве произошло ДТП с участием такси и маршрутки. Автомобиль Renault на высокой скорости врезался в маршрутное такси. Из-за столкновения у машины разбита вся передняя часть.