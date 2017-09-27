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Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок
27.09.2017 13:10

Эксклюзив  Эксперт о взрывах в Калиновке: Военное руководство не сделало выводов из прошлых ошибок

Военный эксперт Игорь Козий заявил о провале системы, которая должна была предотвратить взрыв на крупнейшем в Украине складе боеприпасов. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, за систему отвечают президент Петр Порошенко и главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

"А разве военно-политическое руководство не знало, что у нас происходят диверсии на четвертом году войны. Или у нас люди не владели информацией, что у нас финалы, особенно с теми боеприпасами, которые сегодня не изготовляются в Украине, не будут Российской Федерацией уничтожены? Ну это полная некомпетентность руководства", - подчеркнул Козий.

Он также выразил мнение, что по всем параметрам произошел провал, ведь военное руководство не сделало никаких выводов из прошлых ошибок.

"Не сработала Рада Национальной безопасности Украины, не сработала Верховная Рада, которая не приняла необходимые законодательные акты, не сработала Военная прокуратура, которая фактически не смогла доработать до конца, чтобы предотвратить инцидент, не сработала Служба безопасности Украины. Тогда мы видим, что руководство СБУ не справляется со своими обязанностями", - объяснил Козий.

Вместе с тем он выразил мнение, что собрание военного комитета не даст никаких результатов.

"Собранием военного комитета данной проблемы не решить", - резюмировал эксперт.

Как сообщал MIGnews.com.ua, офицер Управления по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил, что в результате взрывов и пожара в Калиновке Винницкой области были повреждены 30% складов.

Теги материала: Винница, склад, боеприпасы, взрывы
Новости СМИ2
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