Стало известно, сколько боеприпасов взорвалось на складах в Калиновке

MIGnews.com.ua

В результате взрывов и пожара в Калиновке Винницкой области были повреждены 30% складов. Такое заявление сделал офицер Управления по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев во время брифинга, пишет NewsOne.

"При помощи БПЛА только что была исследована территория арсенала, было обнаружено, что около 70% территории арсенала от пожара не пострадали", - заявил Селезнев.

При этом он подчеркнул, что на складах до сих пор детонируют некоторые боеприпасы, однако саперы начали зачистку территории.

"Военная часть обесточена, личный состав эвакуирован, в первую очередь эвакуировали военнослужащих срочной службы, таких около 100", - рассказал представитель Генштаба.

По его словам, к тушению пожара уже привлекли четыре пожарных танка.