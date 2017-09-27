Стало известно, сколько боеприпасов взорвалось на складах в Калиновке

В результате взрывов и пожара в Калиновке Винницкой области были повреждены 30% складов. Такое заявление сделал офицер Управления по связям с общественностью Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев во время брифинга, пишет NewsOne.
"При помощи БПЛА только что была исследована территория арсенала, было обнаружено, что около 70% территории арсенала от пожара не пострадали", - заявил Селезнев.
При этом он подчеркнул, что на складах до сих пор детонируют некоторые боеприпасы, однако саперы начали зачистку территории.
"Военная часть обесточена, личный состав эвакуирован, в первую очередь эвакуировали военнослужащих срочной службы, таких около 100", - рассказал представитель Генштаба.
По его словам, к тушению пожара уже привлекли четыре пожарных танка.
Как сообщал MIGnews.com.ua, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что детонация боеприпасов произошла на открытых площадках хранения.