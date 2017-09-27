Бирюков рассказал, что именно взорвалось на складах в Калиновке

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины была вынуждена прервать антитеррористические учения в Виннице из-за взрывов на складах боеприпасов в Калиновке. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По полученным данным, данные учения были включены в график на 2017 год еще в прошлом году, и они предусмотрены действующим законодательством.

В то же время советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что детонация боеприпасов произошла на открытых площадках хранения.

"Подземные хранилища стоят, бетонные ангары стоят, кирпичные склады стоят. "Полетели" открытые площадки. Хранить боеприпасы под открытым небом - это не наше изобретение, это распространенная практика. Конечно хочется все поглубже. Но это миллионы долларов в стройку, которых в бюджете пока нет", - написал Бирюков на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что в текущем году из государственного бюджета на нужды данного склада выделили 6 миллионов гривен.